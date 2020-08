IEA: Aanhoudende verspreiding corona werpt schaduw over oliemarkt

De vooruitzichten voor het herstel op de oliemarkt zijn verslechterd, nu duidelijk wordt dat het coronavirus zich wereldwijd in hoog tempo blijft verspreiden. Daardoor krijgt de vooral de luchtvaart het zwaarder dan aanvankelijk gedacht. Dat concludeert het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat in zijn nieuwe maandrapport zijn ramingen naar beneden bijstelt.

Het IEA verwacht dat het gemiddelde verbruik van olie in de laatste twee kwartalen van 2020 op iets minder dan 95,3 miljoen vaten per dag ligt. Dat zijn een half miljoen vaten minder per dag dan in eerdere ramingen. Volgend jaar zal de behoefte aan olie weliswaar toenemen, maar minder dan het IEA in eerdere vooruitzichten stelde.

“De verwachtingen omtrent de vraag naar brandstof voor vliegtuigen zijn de afgelopen weken verslechterd, nu het coronavirus verder om zich heen grijpt”, schrijft de adviesorganisatie voor ontwikkelde economieën.

Daarnaast is juist oliegrootmacht Saudi-Arabië begonnen met het afbouwen van zijn productiebeperkingen. Nu de olieprijzen enigszins zijn hersteld van hun dieptepunt dit voorjaar, is het bovendien voor Amerikaanse en Canadese olieproducenten weer rendabel bepaalde activiteiten op te starten. Hierdoor neemt het aanbod naar verwachting toe.