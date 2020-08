Amsterdamse gemeenteraad versneld bijeen om toename besmettingen

De Amsterdamse gemeenteraad komt eerder terug van zomerreces om het stijgende aantal coronabesmettingen in de stad te bespreken. Dat bevestigde fractievoorzitter Diederik Boomsma van het CDA naar aanleiding van berichtgeving in het Parool.

Oppositiepartijen CDA en VVD vroegen het debat aan, dat waarschijnlijk volgende week donderdag plaatsvindt. “De besmettingen gaan weer omhoog en we staan nu voor een hele belangrijke taak om een regionale lockdown te voorkomen. Dat zou desastreus zijn voor heel veel mensen”, zegt Boomsma.

De fractievoorzitter zegt ook geschrokken te zijn van het capaciteitstekort bij de GGD in Amsterdam. “We willen precies weten hoe dat zit, en we moeten daarom het gesprek aangaan om te kijken wat we kunnen doen. Dat moet zo snel mogelijk.” Eigenlijk zou de gemeenteraad pas in de week van 26 augustus voor het eerst weer vergaderen.

Vorige week werd duidelijk dat het aantal positieve coronatesten in de regio Amsterdam in korte tijd steeg. Woensdag meldde het RIVM dat Amsterdam-Amstelland er tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 111 nieuwe gevallen bij kreeg, waarvan 100 in Amsterdam zelf. De GGD’en in de regio waarschuwden vorige week dat zij momenteel niet genoeg capaciteit hebben om alle mensen te waarschuwen die contact hebben gehad met besmette personen.