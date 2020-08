Ruim 700 mensen opgepakt bij demonstraties Wit-Rusland

Bij demonstraties in Wit-Rusland zijn woensdag meer dan zevenhonderd mensen opgepakt. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het was de vierde opeenvolgende dag van protesten tegen de verkiezingsuitslag.

De afgelopen dagen zijn zeker 6700 mensen opgepakt door de Wit-Russische politie. “De problemen in het land krijgen op deze manier een massaal karakter”, aldus het ministerie. “De mate van agressiviteit bij de protesten zorgt voor een verhoogde staat van paraatheid van de politie.”

Afgelopen weekend waren de presidentsverkiezingen in het land. De zittende president Alexander Loekasjenko won die volgens de exitpolls ruim van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. De oppositie zegt dat er gefraudeerd is en dat Tichanovskaja de eigenlijke winnaar is.

De oppositieleider is eerder deze week naar Letland gevlucht, omdat ze zich bedreigd voelde. Haar man zit al in de gevangenis.

Loekasjenko is sinds 1994 aan de macht in Wit-Rusland, wat de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd.