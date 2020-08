Eigenaar Twentse supermarkt sluit zaak

De exploitant van supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen heeft donderdagochtend omstreeks 10.00 uur alsnog zijn zaak gesloten. Hij wil het conflict dat hij met de veiligheidsregio heeft over coronamaatregelen niet op de spits drijven.

Ondanks een verbod van de veiligheidsregio had eigenaar Raymond Berning de supermarkt om 8.00 uur ‘s ochtends toch geopend. De veiligheidsregio had Berning woensdag per brief laten weten dat hij zijn zaak vanaf donderdag gesloten moet houden totdat de winkel is aangepast aan de geldende coronaregels.