‘Wetsvoorstel seksuele misdrijven is te vaag en biedt valse hoop’

Het wetsvoorstel om seksuele intimidatie en seks tegen iemands wil strafbaar te stellen moet veel duidelijker. Het is te vaag en geeft valse hoop, niet alleen aan slachtoffers maar ook aan de samenleving als geheel, vindt de Raad voor de Rechtspraak.

De raad ziet ook niets in het voorgestelde verbod om nog langer taakstraffen op te leggen aan plegers van seksueel misbruik. “Dat ontneemt rechters de mogelijkheid tot maatwerk. De rechter zou daarin niet beknot moeten worden, vooral niet als het gaat om jeugdige daders.”

Met het wetsvoorstel wil minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de strafwetgeving rond seksuele en seksueel getinte misdrijven moderniseren. De raad onderschrijft het belang van zo’n aanpassing, “maar aan de rechter en de samenleving wordt in dit wetsontwerp nog te weinig houvast geboden over wat nu precies de ondergrens is van strafbaar handelen bij seksuele misdrijven”.

De raad vindt het belangrijk dat mensen beseffen “dat het strafrecht geen medicijn is voor al het ongewenste seksuele gedrag”.