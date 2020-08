Duitse minister verwacht snel coronavaccin

“Ik ben optimistisch dat er in de komende maanden, maar zeker volgend jaar, een vaccin kan zijn”, aldus de minister. Spahn zei niet in welke maand hij het vaccin verwacht. Volgens de minister is het nog niet duidelijk hoe lang het middel tegen het longvirus zou werken en hoe vaak mensen moeten worden ingeënt. “We weten wel zeker dat doordat we allemaal samenwerken, we waarschijnlijk sneller een vaccin produceren dan ooit eerder is gedaan.”

In Duitsland loopt het aantal besmettingen de afgelopen dagen flink op. Woensdag is het virus bij 1445 mensen vastgesteld, 200 meer dan op dinsdag.