Winst zakenbank NIBC vrijwel geheel verdampt door corona

Zakenbank NIBC heeft in de eerste helft van het jaar een fiks lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Dat komt voor een groot deel doordat de bank meer afschrijvingen deed voor kredietverliezen bij zakelijke klanten. In zijn halfjaarbericht wijst de financieel dienstverlener dan ook vooral naar de coronacrisis als oorzaak van de slechtere prestaties.

De nettowinst over de meetperiode bedroeg 3 miljoen euro, waarmee het nettoresultaat van 83 miljoen euro een jaar eerder vrijwel geheel is weggevaagd. De negatieve gevolgen van de crisis voor klanten van NIBC werden gedurende het eerste halfjaar “langzaam maar zeker duidelijk”, stelt de bank.

Daar komt bij dat de pandemie allesbehalve voorbij is. De onzekerheid blijft aanhouden gezien de mogelijke tweede golf van de virusuitbraak, maar ook omdat overheidssteun voor bedrijven later dit jaar waarschijnlijk eindigt. Om die reden zette NIBC 84 miljoen euro apart voor kredietverliezen, waarvan 20 miljoen voor verwachte kredietverliezen in de komende periode.

Tegenover de gedaalde winstgevendheid staat wel een stevigere kapitaalbuffer. NIBC wijst daarbij op doorgaande inspanningen om het risicoprofiel van zijn portefeuille aan te passen.