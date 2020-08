Scholen op Curaçao gaan zonder beperkingen open

Op Curaçao momenteel weinig kans op besmetting, ook vallen scholieren niet onder de risico-groepen, zegt de overheid. Het aantal coronabesmettingen op het eiland is beperkt. In totaal zijn er sinds maart 32 besmettingen geregistreerd. Deze week werd een besmetting geregistreerd bij een bemanningslid van een cruiseschip dat zonder passagiers in de haven van Curaçao ligt. De patiënt is geïsoleerd op het schip. Verder zijn er geen actieve gevallen op het eiland.

Daarentegen blijft het aantal mensen dat positief test op het coronavirus op Sint-Maarten en Aruba flink stijgen. Zo meldde Aruba woensdag dat er op het eiland momenteel 681 mensen besmet zijn met het corona-virus, ten opzichte van zeshonderd een dag eerder. Sint-Maarten meldde een stijging van honderd gevallen op dinsdag, naar 129 op woensdag.