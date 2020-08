Reizigers kunnen na landing op Schiphol zich laten testen

De teststraat die bij Schiphol wordt ingericht om reizigers uit risicogebieden te testen op corona wordt donderdag in gebruik genomen. De maatregel werd vorige week door minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) aangekondigd tijdens een persconferentie over het oplopende aantal coronabesmettingen.

Vanaf 10.00 uur kunnen mensen gebruikmaken van de teststraat. Medewerkers van GGD Kennemerland zullen reizigers uit risicogebieden daarnaartoe verwijzen. Een risicogebied is een land of regio met een code oranje of rood reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de straat geldt het principe van vrijwilligheid omdat het juridisch niet haalbaar is mensen te dwingen.