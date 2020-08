Verzekeraars Aegon en Achmea openen de boeken

Verzekeraar Aegon opent de boeken en beleggers houden er rekening mee dat de nieuwe topman Lard Friese zijn eerste maatregelen aankondigt. Daarmee moet de onderneming weer op het juiste pad worden gezet richting haar doel van een rendement van 10 procent op het eigen vermogen. Aegon stelde eerder al dat doel niet te gaan halen. Friese moet zorgen dat Aegon blijft groeien en meer winst gaat maken, maar dat is in coronatijd geen makkelijke opgave.

Verder is dividend een belangrijk aandachtspunt. Eerder dit jaar staakten veel verzekeraars, waaronder Aegon, die vergoeding voor de aandeelhouders. Zo wilden ze meer buffers aanhouden bij een economische terugval. Branchegenoot NN Group, het bedrijf achter Nationale-Nederlanden, kondigde vorige week echter aan weer dividend uit te gaan keren en ook eigen aandelen in te kopen om zo aandeelhouders te belonen.

Ook Achmea komt met cijfers. Die verzekeraar liet in mei al weten dat de coronacrisis geen al te grote gevolgen had op de verzekeringsactiviteiten. Wel had het bedrijf te kampen met hogere claims bij reis- en evenementenverzekeringen. Bij autoverzekeringen en brandverzekeringen gingen de uitkeringen just omlaag toen Nederland veelal thuis bleef.