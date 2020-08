Sheriff Florida verbiedt mondkapjes voor medewerkers en in bureau

Een sheriff in de Amerikaanse staat Florida heeft zijn agenten verboden om mondkapjes te dragen. Het dragen van beschermende gezichtsbedekking tegen het coronavirus is ook voor bezoekers van zijn politiebureau verboden. Billy Woods, sheriff in Marion County, stelde zijn personeel dinsdag per email op de hoogte van het verbod.

“Als je dienst hebt/als een van mijn medewerkers aan de slag gaat, als je mijn bureau vertegenwoordigt, draag je geen mondkapje”, schreef Woods aan zijn om en nabij 900 werknemers. De politiefunctionaris maakt uitzonderingen voor agenten die in gevangenissen, scholen en ziekenhuizen werken en voor gevallen waarin wordt vermoed dat iemand het nieuwe coronavirus onder de leden heeft.

Woods verwees ook naar de massale protesten tegen racisme en politiegeweld in de VS na de dood van de zwarte arrestant George Floyd, eind mei. “In het licht van de recente gebeurtenissen en gezien de wrok en / of haat tegen de politie in ons land vandaag”, mogen bezoekers die het politiebureau binnenkomen geen mondkapje dragen, aldus sheriff Woods. “Om te zorgen voor duidelijke communicatie en voor identificatiedoeleinden.”

De staat Florida, waar het dragen van een mondkapje niet verplicht is maar wel wordt aangeraden, is een van de brandhaarden van de corona-uitbraak in de Verenigde Staten. De zogenoemde Sunshine state meldde dinsdag nog zijn hoogste dagelijkse dodental tot nu toe. 276 waren toen in een etmaal overleden aan de gevolgen van corona. Woensdag werden er 212 doden gemeld.

In totaal zijn in de staat, waar veel gepensioneerden naartoe trekken, 8765 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19. In de staat met 21 miljoen inwoners, zijn tot nu toe meer dan 550.000 mensen besmet geraakt.

De wetenschappelijke gemeenschap raadt het dragen van een masker aan als een belangrijk hulpmiddel om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan. Veel Amerikanen zien een verplichting om een mondmasker te dragen echter als een beperking van hun persoonlijke vrijheid. Het mondkapje is zodoende onderwerp van politieke discussie geworden in de VS.