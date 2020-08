WHO en Unicef: 43 procent scholen zonder zeep en wastafels

Miljoenen kinderen over de hele wereld kunnen ondanks de coronapandemie hun handen niet goed wassen op school. Ongeveer 43 procent van alle scholen beschikt niet over voorzieningen als wastafels met stromend water en zeep, melden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en VN-kinderorganisatie Unicef. De organisaties waarschuwen dat de scholieren een verhoogd risico lopen om besmet te raken met het nieuwe coronavirus.