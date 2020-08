‘Trump wil defensieminister Esper ontslaan na meningsverschillen’

Trump zou Esper pas willen ontslaan als hij herkozen wordt in november. Esper staat zowel bij de Republikeinen als de Democraten in achting voor zijn leiderschap binnen het Pentagon in een tijd waarin het leger steeds vaker door de president bij politieke aangelegenheden wordt betrokken.

Esper zou zich Trumps woede op de hals hebben gehaald door zich te verzetten tegen de inzet van troepen tegen demonstranten die in juni de straat op gingen om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Ook botsten de twee in een discussie over de confederatievlag uit de Amerikaanse burgeroorlog, die alom als een racistisch symbool wordt beschouwd. Esper heeft die vlag tot Trumps boosheid verboden op militaire basissen.

Sommigen zien de voormalige oorlogsvlag van de zuidelijke staten, die in 1861 rebelleerden voor het behoud van de slavernij en uiteindelijk de burgeroorlog verloren, als een symbool van zuidelijk erfgoed en een herdenkingssymbool voor de slachtoffers aan de pro-slavernij-kant. Zij weten zich gesteund door Trump, die vindt dat de confederatievlag onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Het Witte Huis zegt nog niet te willen reageren op speculaties over Espers positie. Ook het Pentagon gaf geen commentaar, hoewel een hoge functionaris die anoniem wilde blijven, zegt dat de vervangingen op hoge posten aan het einde van presidentiële termijnen gewoonlijk zijn.

De Democraten zijn ongerust over de leiding binnen het Pentagon nadat Trump onlangs tevergeefs probeerde om zijn omstreden getrouwe Anthony Tata er op een hoge post neer te zetten. Tata, die het bij de rechtse nieuwszender Fox News geregeld voor Trump opneemt, noemde oud-president Barack Obama een moslim en een terrorist.