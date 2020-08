Protesten Wit-Rusland houden aan, ondanks arrestaties

In Wit-Rusland gingen woensdag opnieuw duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van de langzittende leider Aleksandr Loekasjenko. Er waren onder meer protesten in hoofdstad Minsk.

In Wit-Rusland wordt al dagen gedemonstreerd door aanhangers van de oppositie. Die denken dat bij de presidentsverkiezingen van zondag op grote schaal is gefraudeerd zodat de 65-jarige Loekasjenko aan de macht kon blijven. De politie trad hard op en arresteerde zo’n 6000 mensen.

Tegenstanders van de president lijken nog niet van plan te zijn hun acties te staken. In Minsk vormden vrouwen in witte kleding woensdag een menselijk keten. Ze hielden bloemen omhoog en scandeerden slogans.

“We zijn bang, maar wat kunnen we anders? We zijn niet agressief. We zijn vrouwen die ook een stem hebben”, zei een activist die zich Zhenya noemde. “We zijn bang dat we worden opgepakt. Maar we willen ook gehoord worden.”

Loekasjenko regeert al een kwart eeuw over de voormalige Sovjetstaat en wil niet van wijken weten. “De kern van deze zogenaamde betogers bestaat uit mensen met een criminele achtergrond en de werklozen”, sneerde hij.

De onvrede over het bewind van Loekasjenko groeide in de aanloop naar de verkiezingen. Dat had onder meer te maken met de slecht draaiende economie, zijn aanpak van het coronavirus en de mensenrechtensituatie in het land. “Ze hebben niet alleen mijn stem gestolen, maar ook 26 jaar van mijn leven”, zei een vrouw in Minsk.