Bijna 5000 coronadoden minder in VK door nieuw telsysteem

In Engeland werd voorheen iedereen meegenomen in het dodental die volgens een coronatest was besmet en daarna overleed, ongeacht de doodsoorzaak. Nu worden in die officiële cijfers alleen nog patiënten meegenomen die minder dan 28 dagen na een positieve testuitslag sterven.

Hoewel het dodental nu 12 procent lager uitvalt, behoort het Verenigd Koninkrijk nog steeds tot de zwaarst getroffen landen in de wereld. Cijfers van landen over aantallen besmettingen en sterfgevallen laten zich soms lastig vergelijken. Zo komen niet allemaal op dezelfde manier tot stand.