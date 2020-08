De Jonge denkt nog even na over quarantaineverplichting

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil langer de tijd nemen om na te denken over een quarantaineverplichting voor mensen die contact hebben gehad met een met corona besmet persoon. Hij wil onder meer eerst advies inwinnen bij het Outbreak Management Team (OMT) over de noodzaak van de maatregel. En dan wil hij er “over enkele weken” ook nog over in debat met de Tweede Kamer.