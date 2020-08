Harry en Meghan vestigen zich in Santa Barbara

Het koppel woont al sinds juli met hun zoontje Archie in de nieuwe woning. Harry en Meghan huurden daarvoor enkele maanden een huis in Los Angeles. Net als in Groot-Brittannië het geval was, werden ze ook daar lastiggevallen door paparazzi. Zo werden onder meer foto’s gemaakt met drones.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde website TMZ heeft het koppel het nieuwe huis gekocht voor ruim 10 miljoen dollar. In Santa Barbara hebben Harry en Meghan beroemde buren, onder wie Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Drew Barrymore en Patrick Stewart.