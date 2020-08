Drie doden door treinongeluk Schotland

Bij de ontsporing van een passagierstrein in het noordoosten van Schotland zijn drie doden gevallen, onder wie de machinist. Zes personen raakten gewond, meldt de politie. De trein is van de particuliere firma Scotrail, onderdeel van Abellio, een onderneming van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Het ongeluk in de buurt van de havenstad Stonehaven gebeurde waarschijnlijk door een aardverschuiving in het dal waar de trein reed. In het gebied had het hevig geregend met wateroverlast tot gevolg. Meerdere rijtuigen zouden zijn gekanteld. Reddingsploegen hadden volgens Britse media moeite de afgelegen plek van de ontsporing te bereiken.

De trein was onderweg van Aberdeen naar Glasgow. NS-baas Roger van Boxtel noemde het in een tweet een afschuwelijk treinongeluk.