De Jonge: opschaling voor contactonderzoek moet sneller

Het personeelsbestand bij de GGD’s moet sneller kunnen opschalen, om een stijgend aantal coronabesmettingen het hoofd te bieden. Daarvoor moet een nieuw plan komen, zei minister Hugo de Jonge woensdag in debat met de Tweede Kamer.

In regio’s als Amsterdam en Rotterdam kunnen de GGD’s in het bron- en contactonderzoek het aantal besmettingen de laatste tijd niet meer bijbenen. Er liggen al sinds mei plannen hoe de GGD’s kunnen opschalen, maar volgens De Jonge waren die niet berekend op de snelle stijging.

Er moet een nieuw plan komen waarin ook rekening wordt gehouden met dit soort snelle stijgingen, aldus De Jonge. Daar gaat hij samen met de GGD’s naar kijken. Daarbij sluit hij niet uit dat er bijvoorbeeld veel overcapaciteit wordt ingericht bij de GGD’s, waarmee een snelle stijging kan worden opgevangen.

Oppositiepartijen namen geen genoegen met de woorden van De Jonge. Lodewijk Asscher (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP) wezen erop dat er al in mei een plan werd opgesteld om snelle opschaling te regelen. Het aantal medewerkers dat toen werd voorgespiegeld, is nu niet bereikt. Marijnissen spreekt van een ‘gebroken belofte’. Volgens Asscher heeft het kabinet zich “laten verrassen”.

De Jonge trok ook zelf het boetekleed aan. “Natuurlijk is dat mij aan te rekenen. Ik had gewild dat ik dit voor was geweest.”