Avondklok in Antwerpen wordt nachtklok, horeca langer open

De avondklok in de provincie Antwerpen wordt een nachtklok nu het aantal nieuwe coronabesmettingen stabiliseert. Mensen moeten binnenblijven van 01.30 tot 05.00 uur, waar dat sinds eind juli tussen 23.00 en 06.00 uur was. Cafés en restaurants mogen twee uur langer openblijven, tot 01.00 uur. Het maximum van vier personen per tafel gaat naar tien, mits dat mensen uit de eigen ‘bubbel’ zijn.