Noorwegen: reizigers uit Nederland 10 dagen in zelfisolatie

In de strijd tegen het coronavirus moeten reizigers uit Nederland na aankomst in Noorwegen tien dagen in zelfisolatie. De verplichte quarantaine is vanaf zaterdag en geldt ook voor enkele andere Europese landen en meerdere Deense en Zweedse regio’s.

De autoriteiten in Oslo reageren daarmee op de snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Zij herhaalden hun advies aan de eigen bevolking niet naar het buitenland te reizen.

Buurland Finland kondigde onlangs ook een verplichte quarantaine af voor onder anderen reizigers uit Nederland.