Zwaargewonden gevallen door treinongeluk in Schotland

Bij de ontsporing van een passagierstrein in Schotland woensdag op de route Aberdeen - Glasgow zijn zwaargewonden gevallen. De ScotRail trein was onderweg naar Glasgow. ScotRail is via de onderneming Abellio dochter van de Nederlandse Spoorwegen. NS-baas Roger van Boxtel noemde het in een tweet een afschuwelijk treinongeluk, mogelijk veroorzaakt door een aardverschuiving.