Advies ministerie: controleer ventilatie op scholen

Als scholen nog niet gecontroleerd hebben of hun ventilatie op orde is, moeten zij dat “in de komende periode” doen, adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan schoolbestuurders. Vanaf maandag 17 augustus gaan de scholen in Noord-Nederland weer open.

Dinsdag zei RIVM-kopstuk Jaap van Dissel tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer dat de huidige richtlijnen voor scholen voldoende zijn. “Voldoe aan het bouwbesluit, waarin staat hoe vaak men lucht in een bepaalde ruimte dient te verversen”, zei hij toen. Verdere maatregelen waren volgens hem niet nodig. Als scholen twijfelen of dit het geval is, moeten zij volgens het ministerie contact opnemen met de PO- en VO-raad, die de belangen van het primair en voortgezet onderwijs behartigen.

Verder dienen scholen iedere 10 tot 15 minuten de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, staat in het advies. Ook moeten scholen draaiende ventilatoren en ventilatiesystemen die lucht circuleren vermijden. Het RIVM komt later deze week met verdere voorlichting over goede ventilatie.

Anderhalve meter

Basisschoolkinderen gaan vanaf maandag alle dagen van de week naar school en moeten thuisblijven als ze klachten hebben. Volwassen moeten anderhalve meter afstand houden in schoolgebouwen. Kinderen in groep 1 en 2 mogen met een neusverkoudheid wel gewoon naar school en de buitenschoolse opvang.

Middelbare schoolleerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, maar wel met volwassenen. Er komt geen mondkapjesplicht voor scholieren of docenten.