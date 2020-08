‘Controle verplichte quarantaine door boa’s geen goed plan’

Het zou geen goed plan zijn de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) de controle van een verplichte quarantaine te laten uitvoeren, omdat zij al genoeg taken hebben. Dat zegt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. “Het is geen goed idee als dat alleen op het bordje van de boa’s komt te liggen”, zegt Gerrits. “Die worden al genoeg belast.”

De voorzitter meent dat als controle bij mensen thuis zal plaatsvinden, dat eerder een taak is voor de politie. “Die is gewend bij mensen thuis te komen, boa’s zijn er meer voor de openbare ruimte.” Als de taken in afstemming met de politie worden uitgevoerd, dan is het volgens Gerrits een ander verhaal. “Maar er is verder niets naar de boa’s hierover gecommuniceerd, dus wij zijn erg nieuwsgierig wat de precieze invulling gaat worden.”

Coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dinsdag bekend dat iemand die na onderzoek van de GGD in contact blijkt te zijn geweest met een met corona besmet persoon, verplicht in quarantaine kan worden geplaatst. De controle daarvan zal een taak van de veiligheidsregio’s worden, en het is aannemelijk dat daarbij een rol is weggelegd voor de boa’s. Wat voor straf overtreders riskeren, dat werkt het Openbaar Ministerie de komende tijd uit. De strengere regels moeten halverwege volgende week ingaan.