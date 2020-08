Celstraf geëist voor plaatsen nep-explosief Joods restaurant

Tegen de 46-jarige Hassan N. is twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist wegens het plaatsen van een nep-explosief bij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam in de nacht van 14 op 15 januari. Ook zou hij volgens het OM in januari 2019 een antisemitische dreigbrief aan een buurtbewoonster hebben gestuurd. N. ontkende woensdag bij de rechtbank in Amsterdam beide feiten.