Rusland noemt beweringen dat coronavaccin onveilig is ongegrond

President Vladimir Poetin zei dinsdag dat Rusland het eerste land was dat na minder dan twee maanden van testen op mensen wettelijke goedkeuring verleent aan een Covid-19-vaccin.

Het besluit van Moskou om het goed te keuren heeft bij sommige experts tot bezorgdheid geleid. Slechts ongeveer 10 procent van de klinische tests zijn succesvol en sommige wetenschappers zijn bang dat Moskou nationaal prestige boven veiligheid stelt.

Met name de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei woensdag dat het Russische Covid-19-vaccin niet voldoende was getest. Hij voegde eraan toe dat het doel is om een ​​veilig product te hebben in plaats van alleen maar als eerste mensen te gaan vaccineren.