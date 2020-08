Corona onder bezoekers camping Appelhof op Terschelling

Zeker twee jongeren die op de populaire camping Appelhof op Terschelling zijn geweest, hebben het coronavirus opgelopen. Na thuiskomst in Noord-Holland zijn ze positief getest. Het kan zijn dat ze op de camping besmet zijn geraakt, maar het kan ook zijn dat ze er anderen hebben besmet. De Friese GGD roept jongeren die vorige week op de camping waren op om zich te laten testen.

De regionale gezondheidsdienst zorgt voor meer testmogelijkheden op het Waddeneiland. “Dit is in eerste instantie voornamelijk gericht op camping Appelhof waar de jongeren verbleven.”

De GGD denkt niet dat de kamperende jongeren op Terschelling contact hebben gehad met ouderen of kwetsbaren “of dat ze zich buiten de omgeving van de Appelhof intensief hebben gemengd in andere gezelschappen”.

Het coronavirus is tot nu toe grotendeels voorbijgegaan aan Terschelling. Sinds het begin van de uitbraak zijn twee eilanders positief getest. Niemand hoefde in het ziekenhuis te worden opgenomen en niemand is er overleden aan het virus.