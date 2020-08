Geen mug in nieuwe vlag Mississippi

De Amerikaanse staat Mississippi krijgt geen vlag met een grote mug in het midden. De commissie in de hoofdstad Jackson die belast is met de keuze van een nieuwe vlag uit bijna 3000 ingezonden ontwerpen, heeft dit laten weten. Het is volgens de negen commissieleden bij nader inzien geen serieuze optie. Het ontwerp met de grote zwarte mug haalde echter wel de tweede selectieronde en dit leidde tot veel negatieve reacties. De commissie heeft de ‘mug’ daarom van de site verwijderd waar de overgebleven, nu 146 ontwerpen, staan.

De staat heeft geen vlag meer sinds eind juni toen het dundoek werd gestreken onder invloed van de beweging tegen racisme. In de linkerbovenhoek van de oude vlag staat het oorlogsvaandel van de confederalisten uit de burgeroorlog (1861-1865). Die zuiderlingen verzetten zich in de oorlog onder meer tegen afschaffing van de slavernij, maar ze verloren de strijd.

De oude vlag dateert echter niet uit de burgeroorlog. Mississippi had in die oorlogsjaren een vlag met een magnolia of bloem van de beverboom erop. Pas eind 19e eeuw kreeg Mississippi de later omstreden staatsvlag. In talrijke ontwerpen is nu de bloem verwerkt. Vrijdag komt de commissie met vijf finalisten. In september moet de winnaar bekend zijn. De kiezers in Mississippi kunnen 3 november behalve voor een president ook stemmen over de vraag of ze akkoord gaan met de nieuwe vlag van de staat.