Veel bijval voor verplicht testen ‘code-oranjereizigers’

Voor het verplicht laten testen van vakantiegangers uit gebieden waarvoor code oranje geldt (alleen noodzakelijke reizen) bestaat veel steun. Van de Nederlanders is 89 procent het eens met zo’n maatregel. 82 procent wil zulke reizigers liever nog altijd na thuiskomst twee weken in quarantaine doen. Bijna de helft vindt ‘alleen testen bij klachten’ geen goed idee.

Dat meldt I&O Research woensdag op basis van onderzoek onder 3650 Nederlanders. De enquête vond plaats na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) van vorige week. De Jonge meldde dat op Schiphol een teststraat wordt ingericht voor reizigers uit een risicogebied. In de straat geldt het principe van vrijwilligheid omdat het juridisch niet haalbaar is mensen te dwingen.

In de persconferentie werd ook duidelijk dat bezoekers van horecagelegenheden hun naam en telefoonnummer achter moeten laten, zodat ze door de GGD gebeld kunnen worden als iemand anders die er was besmet blijkt. Zes op de tien ondervraagden vindt dit een goede maatregel, een op zeven vindt dit niet goed. De steun is ongeveer gelijk onder alle leeftijdsgroepen

Volgens het onderzoek staan Nederlanders nog steeds in grote meerderheid achter de coronamaatregelen van het kabinet. Het beleid heeft nog steeds steun van driekwart van de kiezers. De vorige drie maanden was dat ook zo.