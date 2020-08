Extra toeloop winkelketen Amac na sluiting Apple Stores

De verkoper van Apple-producten Amac is in het afgelopen boekjaar verder gegroeid. De winkelketen profiteerde daarbij van nieuwe producten die Apple op de markt zette, zoals de iPhone 11 en een nieuwe versie van de Apple Watch. In de laatste weken van de verslagperiode, die tot eind maart liep, hadden de winkels ook te maken met extra klanten over de vloer omdat de winkels van Apple zelf wegens het coronavirus de deuren sloten.