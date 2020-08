Kamer in debat over oplopend aantal coronabesmettingen

De Tweede Kamer onderbreekt woensdag het zomerreces voor een debat over de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Een verzoek daartoe vanuit de oppositie moet nog formeel worden behandeld, maar de coalitiepartijen hebben al hun steun toegezegd.

Aanleiding is het snel oplopende aantal besmettingen. De afgelopen week kwamen er meer dan 4000 bevestigde coronagevallen bij, de week ervoor ruim 2500. Vooral onder jongeren grijpt het virus tijdens de zomervakantie snel om zich heen.

Vorige week kwamen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge al met aanvullende maatregelen om de “gevaarlijke opmars” van het virus te stuiten. Maar de oppositie is nog niet tevreden en wil dat het kabinet meer de regie neemt.

Zorgen zijn er vooral over de situatie in coronabrandhaarden als Amsterdam en Rotterdam. De GGD’en in die regio’s waarschuwden vorige week dat zij momenteel niet genoeg capaciteit hebben om alle mensen te waarschuwen die contact hebben gehad met besmette personen.