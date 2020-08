Trump verrast door keuze Biden voor ‘vreselijke’ Harris

Trump zei dinsdag dat hij Harris het “vreselijkste” lid van de Amerikaanse Senaat vindt. Tegen journalisten zei Trump dat hij niet onder de indruk was van Harris toen zij eerder meestreed om de nominatie tot presidentskandidaat van de Democratische partij. “Ik was vooral verrast, omdat ze het zo slecht deed”, zei Trump over Bidens keuze voor Harris als running mate.

Trump omschreef de kritiek die Harris richting Biden uitte in de Democratische voorverkiezingen als “naar, heel naar”. Volgens Trump was Harris respectloos richting Biden. “En het is moeilijk om iemand te kiezen die zo respectloos is”, aldus Trump.

De president verwees ook naar de senaatsverhoren van de conservatieve opperrechter Brett Kavanaugh, destijds nog kandidaat voor het Hooggerechtshof. Harris maakte het Kavanaugh lastig nadat verhalen naar buiten waren gekomen over seksueel wangedrag in zijn studententijd. Harris was “de gemeenste, vreselijkste, meest respectloze van iedereen in de Senaat”, aldus Trump.

Op Twitter plaatste de president een campagnespot waarin fel wordt uitgehaald naar Biden en Harris. Daarin wordt Harris “radicaal links” genoemd. “Langzame Joe en valse Kamala. Perfect samen. Slecht voor Amerika”, is aan het eind van de zogeheten ‘attack ad’ te horen.