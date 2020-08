Democratische kopstukken blij met Harris als running mate Biden

“Ik ken senator Kamala Harris al een hele tijd”, schrijft Barack Obama. “Ze is meer dan voorbereid voor de baan. Ze heeft haar hele carrière lang onze grondwet verdedigd en gevochten voor mensen die een eerlijke kans nodig hebben. Dit is een goede dag voor ons land.”

Bill Clinton noemt Bidens keuze voor Harris “uitstekend”. Harris zal volgens hem een goede partner voor Biden zijn. Clinton denkt dat de twee een sterk team zullen vormen.

Uitstekend overheidsdienaar

Hillary Clinton, die als Democratisch presidentskandidaat in 2016 de verkiezingen verloor van Donald Trump, zegt dat zij “enthousiast” is over de keuze voor Harris. “Ze heeft zich al bewezen als een uitstekend overheidsdienaar en leider.”

Al Gore, die in 2000 de presidentsverkiezingen verloor van George W. Bush en daarvoor vicepresident was onder Bill Clinton, schrijft dat Biden met Harris een buitengewoon goede keuze heeft gemaakt. “Kamala heeft het klimaat en gerechtigheid voor het milieu een topprioriteit gemaakt in haar carrière als ambtenaar, en ik weet zeker dat zij een sterk voorvechter daarvan zal blijven in het Witte Huis”, schrijft Gore.