Obama’s omlijsten benoeming Biden tot presidentskandidaat

Voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn vrouw Michelle omlijsten de benoeming van Joe Biden tot presidentskandidaat van de Democratische partij. Michelle houdt een toespraak op de eerste dag van de speciale bijeenkomst van de Democraten volgende week in Milwaukee (Wisconsin). De conventie eindigt drie dagen later, op 20 augustus, met een speech van Biden waarin hij zijn nominatie aanvaardt.

Barack Obama spreekt op 19 augustus. Ook de Clintons zijn uitgenodigd: de voormalige president Bill en zijn vrouw Hillary, die vier jaar geleden de presidentsverkiezingen verloor. Andere prominente gastsprekers zijn onder anderen senator Bernie Sanders, die ook deze keer tevergeefs een gooi deed naar de nominatie, en gouverneur Andrew Cuomo uit New York.

Op 19 augustus is ook de speech gepland van de vrouw die de Democratische vicepresident moet worden, de zogenoemde running mate van de presidentskandidaat. Wie het wordt, heeft Biden nog niet bekendgemaakt. Wel dat het een vrouw zal zijn. Volgens Amerikaanse media heeft Biden inmiddels zijn keuze gemaakt. Maar het is nog onduidelijk wanneer hij daarmee naar buiten komt. Dat kan later dinsdag zijn, of een van de komende dagen.

Normaal komen talrijke gedelegeerden en andere gasten naar een conventie. Maar door de coronacrisis vindt een groot deel nu op afstand op internet plaats. Zo zal Biden niet naar Milwaukee reizen, maar zijn toespraak in zijn eigen staat Delaware houden. De 77-jarige Democraat, vicepresident onder Obama, moet het op 3 november opnemen tegen president Trump van de rivaliserende Republikeinen.