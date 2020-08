Franse premier kondigt aanscherping coronamaatregelen aan

Zo wordt het verbod op publieke bijeenkomsten van meer dan 5000 personen verlengd tot eind oktober en komen er nieuwe beperkingen in de twintig grootste steden. Ook wordt lokale overheden gevraagd dringender aan te sturen op het gebruik van mondkapjes.

“Als we niet collectief optreden, lopen we verhoogd risico dat een terugslag in de epidemie moeilijk te beheersen wordt”, zei Castex tijdens een bezoek aan een intensivecareafdeling van een ziekenhuis in Zuid-Frankrijk.

De premier benadrukte dat er meer gedaan kan worden om mensen die symptomen van het virus hebben op te sporen. Wekelijks worden er op dit moment 600.000 mensen getest.