Rover: verander perrons in plaats van dienstregeling

Door een aantal perrons op stations Rotterdam Centraal en Almere Buiten te verlengen, kunnen verschuivingen in de dienstregeling worden voorkomen. Dit schrijft Rover samen met andere consumentenorganisaties in het ov in een advies aan NS.

NS wil volgens Rover per september een aantal treinen verlengen op de trajecten Lelystad Centrum - Dordrecht en Vlissingen - Amsterdam Centraal. Wat betreft de lengte van de perrons knelt het op beide stations, waardoor NS onder meer besloten heeft te schuiven in de dienstregeling.

Rover zegt dat hierdoor echter onder meer de aansluiting van de Intercity Direct uit Schiphol Airport op de Intercity naar Vlissingen in de ochtendspits verbroken raakt. Ook komt er op diverse trajecten enkele minuten reistijd bij. De reizigersclub lijkt het eenvoudiger de perrons op de genoemde stations langer te maken, desnoods met een noodperronconstructie.

Langere treinen

Omdat in de toekomst mogelijk meer behoefte ontstaat aan langere treinen vragen de consumentenorganisaties aan NS en spoorbeheerder ProRail om haast te maken met de aanleg van langere perrons.

NS laat weten dat het toch ook graag wil dat de betreffende perrons worden verlengd. “Het is echter niet aan ons of dat kan”, zegt een woordvoerder. Het spoorbedrijf heeft de aanvraag al ingediend.

ProRail zegt dat aan een perronverlenging ook haken en ogen zitten, maar dat het de oplossing serieus neemt en er geregeld over spreekt met de reizigersvervoerders. “Verlenging is geen standaardoplossing. We verkorten soms zelfs perrons omdat reizigers te lang moeten lopen om bijvoorbeeld hun volgende aansluiting te halen. Tijdens een verbouwing, ook als het om een noodconstructie gaat, wordt bovendien treinverkeer verstoord. Daarnaast dienen seinen te worden aangepast. Dus het is niet iets wat je zomaar even doet”, aldus een woordvoerder van de spoorbeheerder.