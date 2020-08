‘Russisch vaccin wordt zo niet op Nederlandse markt toegelaten’

Het vaccin tegen corona waarop Rusland een patent heeft verworven, zal niet zomaar op de Nederlandse markt worden toegelaten. Daarvoor is het veel te weinig getest, zegt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie in Groningen.

De Russische nieuwszender Sputnik meldde het patent dinsdag en het bericht werd door media in de hele wereld overgenomen. Vanaf 18 juni zijn er proeven gedaan met 38 mensen die volgens de Russische berichtgeving allemaal immuun zijn geworden. Maar volgens Huckriede moet een dergelijk middel op wel 10.000 mensen zijn getest.

“Die 38 zijn er veel te weinig om zo’n vaccin op de markt te brengen. In Nederland zal het zo zeker niet worden toegelaten. In Rusland is bij mijn weten alleen de onderzoeksfase 1 geweest, die je uitvoert om een beetje een eerste idee te krijgen van de werking, maar die onvoldoende is om een conclusie te trekken. Ze hebben kennelijk de fases 2 en 3 overgeslagen, die voor toelating in Nederland noodzakelijk zijn, en nemen gewoon een shortcut. Ze zijn ook al gewaarschuwd door de wereldgezondheidsorganisatie WHO, die de Russen gevraagd heeft zich aan de gebruikelijke procedures te houden.”

De hoogleraar begrijpt dat de wereld snakt naar een vaccin. “Wij vaccinologen krijgen telkens de vraag: waarom duurt het allemaal zo lang, maar dat heeft met de veiligheid te maken.”

De Russische president Vladimir Poetin lijkt het volste vertrouwen te hebben in het nieuwe middel. Hij zei dat een dochter van hem het vaccin heeft gehad.