Beurzen New York overwegend hoger geopend

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met winsten aan de dag begonnen, hoewel de techsector nog steeds onder druk staat. Beleggers hebben oog voor een mogelijke hervatting van politieke discussies over een nieuw stimuleringspakket voor de Amerikaanse economie. Verder claimde Rusland als eerste een coronavaccin te hebben ontwikkeld, maar is er ook scepsis over de grondigheid van het onderzoek naar dit middel.