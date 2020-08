Ruim 1,3 miljard euro aan loonsubsidie overgemaakt aan werkgevers

Er is al ruim 1,3 miljard euro overgemaakt aan bedrijven die een beroep hebben gedaan op de nieuwe regeling voor loonsubsidie. Het loket voor de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0 is begin juli opengegaan. Inmiddels zijn er meer dan 36.435 aanvragen ingediend, meldt uitkeringsinstantie UWV.