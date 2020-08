Reproductiegetal iets gestegen, van 1,2 naar 1,3

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is iets gestegen. Het getal is nu 1,3. Dat heeft Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gezegd in een briefing bij de Tweede Kamer. Vorige week was het 1,2 en de week ervoor 1,4.