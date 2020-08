‘Taghi wilde weten wie er over hem sprak en rekende met hen af’

Ridouan Taghi wilde precies weten wie er over hem zou kunnen praten of over de zaken waarvan hij wordt verdacht. Daarom was het belangrijk dat hij zo snel mogelijk zou beschikken over het strafdossier, aldus het Openbaar Ministerie. Twee getuigen zijn vermoord voordat justitie met ze kon spreken, een derde slachtoffer werd volgens het OM vermoord naar aanleiding van gelekte informatie. “Wie praat, die gaat”, zou het meedogenloze adagium van Taghi zijn geweest. Volgens het OM kon Taghi over de informatie beschikken doordat advocaten hun geheimhoudingsplicht hadden geschonden.