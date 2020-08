Pandajong Ouwehands in oktober te zien voor publiek

Het pandajong, dat in mei is geboren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, is naar verwachting in oktober te zien voor bezoekers van de dierentuin. Tot die tijd blijft de beer in het kraamhok om te groeien en te leren lopen, aldus de dierentuin. De jonge panda krijgt vrijdag een genderneutrale naam, want ook de verzorgers weten nog niet of er een mannetje of een vrouwtje is geboren.