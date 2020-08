‘Veel meer grote bedrijven failliet door coronacrisis’

In het tweede kwartaal zijn veel meer grote bedrijven failliet gegaan door de gevolgen van de coronacrisis. Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes zijn afgelopen kwartaal wereldwijd 150 bedrijven omgevallen met een omzet van meer dan 50 miljoen euro. Op jaarbasis is dat een verdubbeling.

Volgens Euler Hermes is het zorgwekkend dat grote concerns kopje onder gaan omdat ze doorgaans een netwerk aan leveranciers meesleuren. De cumulatieve omzet van de omgevallen grote bedrijven steeg tot bijna 107 miljard euro. West-Europa laat de grootste stijging zien. In de retailsector gingen de meeste ondernemingen failliet.

Risicodirecteur Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland waarschuwt ondernemers: “Het is belangrijk dat ondernemers, ook in landen als Nederland en Duitsland, ervan doordrongen zijn dat de allergrootste bedrijven om kunnen vallen. Veel grote bedrijven houden zich staande dankzij overheidssteun of gratis leningen. Maar dat houdt een keer op.”

Geeroms vindt het te makkelijk om alleen naar corona te wijzen als oorzaak van de faillissementen. Zo kunnen schuldenlast, overcapaciteit en gebrek aan productontwikkeling knelpunten zijn, die worden verergerd door de coronacrisis. “Daarbovenop speelt ook nog eens de brexit, toenemend protectionisme en de handelsoorlog tussen China en de VS”, aldus de risicodirecteur.