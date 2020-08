Aantal coronabesmettingen in Rusland nadert de 900.000

Het officiële dodental steeg tot 15.131 nadat in de afgelopen 24 uur 130 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus, aldus de autoriteiten.

Het grootste aantal nieuwe besmettingen deed zich voor in Moskou en Sverdlovsk in de Oeral. Het sterftecijfer in Rusland is laag gebleven in vergelijking met andere zwaar getroffen landen, wat speculatie oproept dat Moskou de cijfers in de rapportages met opzet laag houdt.

Afzonderlijke cijfers die vrijdag door het Russische statistiekbureau Rosstat zijn gepubliceerd, laten zien dat het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus veel groter zou kunnen zijn dan volgens de officiële telling.

Het bureau ontdekte dat alleen al in juni bijna 12.000 mensen met het coronavirus stierven. In meer dan 7000 gevallen is daarbij bevestigd dat het virus de doodsoorzaak was. Volgens de officiële cijfers waren in die periode 4880 sterfgevallen als gevolg van het virus.