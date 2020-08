‘VS willen ‘Made in China’ op producten uit Hongkong’

De maatregel volgt nadat Washington in eerder stadium boos had gereageerd op de bemoeienissen van Peking met de stadstaat. Hongkong heeft autonomie op basis van de afspraken die bij de overdracht van de Britse kolonie aan het gezag van Peking in 1997 zijn gemaakt. Autonoom Hongkong is daarmee in veel opzichten westers en de rechterlijke macht is in beginsel onafhankelijk. Peking heeft dat ondermijnd door er een speciale veiligheidswet door te drukken waarmee de vervolging van verdachten net als in de Volksrepubliek kan worden aangepakt. De rechterlijke macht is in de Volksrepubliek niet onafhankelijk en er wordt vaak om politieke redenen tot vervolging overgegaan. Dat doet Peking nu ook in Hongkong.

Deel dit bericht: