Aantal uitkeringsaanvragen in Verenigd Koninkrijk neemt weer toe

Het aantal uitkeringsaanvragen in Groot-Brittannië loopt weer op, na een beperkte afname in juni. Volgens het Britse statistiekbureau kwamen er vorige maand meer dan 94.000 aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bij.

De coronacrisis hakt er flink in bij de Britten. Het totaal aantal aanvragen bedraagt inmiddels zo’n 2,7 miljoen. Vooral in april zagen veel mensen zich genoodzaakt om bij de overheid aan te kloppen voor steun. Toen kwamen er meer dan een miljoen aanvragen bij. Ook in mei zat het aantal aanvragen sterk in de lift. In juni was sprake van een beperkte afname, met 68.500 aanvragen.

De werkloosheid bleef in juni, de meest recente maand waarover dit is gemeten, niettemin steken op een zeer laag niveau. Dit komt omdat veel Britten die in de eerste crisismaanden zonder werk kwamen te zitten, niet meteen op zoek gingen naar een nieuwe baan. Zij werden daarom nog niet als werkloze geregistreerd. Volgens het statistiekbureau bedroeg de Britse werkeloosheid in juni 3,8 procent, van 4,1 procent in mei. In het tweede kwartaal als geheel kwam de werkloosheid uit op 3,9 procent.