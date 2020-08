Surinaamse president: coronaregels strenger handhaven

President Chan Santokhi van Suriname heeft besloten de coronamaatregelen ook de komende twee weken te handhaven en enkele maatregelen te verscherpen. De politie heeft opdracht gekregen om strenger op te treden bij overtreding van de regels. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen nog niet daalt. “De cijfers geven een somber beeld en houden onze bezorgdheid op scherp”, aldus Santokhi maandagavond in een radio- en tv-toespraak.

De politie zal vooral strenger controleren op het naleven van de coronaregels zoals het uitgaansverbod, het afstand houden en het met meer dan vijf mensen samen zijn. Overigens geldt het maximum van vijf mensen vooral voor feestjes. Bij uitvaarten, religieuze bijeenkomsten en werkgerelateerde bijeenkomsten is er een maximum van vijftig aanwezigen toegestaan. Het uitgaansverbod is met een uur uitgebreid; vanaf maandag moet iedereen van acht uur ‘s avonds tot vijf uur de volgende ochtend thuis blijven. Andere regels zijn gebleven zoals het verplicht dragen van het mondkapje, sluiting van sportscholen en casino’s en het beperkt open zijn van restaurants.

Op dit moment zijn er in Suriname sinds de uitbraak half maart in totaal 2489 personen positief getest van wie er 1674 zijn genezen en 30 zijn overleden. Volgens actuele cijfers zijn er nu 682 actieve gevallen. Deze personen zijn in isolatie. 90 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 13 op de intensive care. 585 personen zijn uit voorzorg in quarantaine gezet omdat zij mogelijk in aanraking zijn geweest met besmette personen.