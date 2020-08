Amerikaanse minister Pompeo in midden en oosten Europa

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo begint dinsdag een vijfdaagse reis langs vier Centraal- en Oost-Europese landen die hij “grote vrienden van Amerika” noemt. Hij wil de invloed van Rusland en China in Europa indammen. Het bezoek komt terwijl de VS voorbereidingen treffen om troepen in Europa te verplaatsen, onder meer van Duitsland naar Polen.

Pompeo hamert er naar verwachting op dat hij zich grote zorgen maakt over de invloed van Rusland op de energievoorziening van Europa en over het gebruik van Chinese technieken door NAVO-bondgenoten, met name techniek van de techreus Huawei. Het is pas de derde buitenlandse reis van Pompeo sinds de uitbraak van het coronavirus.

Bij zijn eerste stop in Praag spreekt hij onder anderen president Milos Zeman. Hij bezoekt in Tsjechië ook Pilsen, dat in 1945 door de Amerikanen werd bevrijd. De stad heeft een Generaal Patton-museum en -monument ter herinnering aan de bevrijders.

Pompeo zou donderdag in Slovenië zijn. Daarna gaat hij naar Wenen voor gesprekken met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz en het hoofd van de VN-organisatie IAEA (Internationaal Agentschap Atoomenergie) Rafael Mariano Grossi. Het IAEA probeert toezicht te houden op het gebruik van kernenergie en te voorkomen dat er kernwapens bij komen. Het IAEA controleert ook of afspraken die de VS en Iran over nucleaire faciliteiten hebben gemaakt, worden nageleefd. De afronding van de reis is zaterdag in Warschau.