Trump houdt twee locaties open voor nominatietoespraak

President Trump houdt de rede waarin hij de nominatie als Republikeinse presidentskandidaat accepteert mogelijk in Gettysburg in de staat Pennsylvania. Ook houdt de president de mogelijkheid open de toespraak vanuit het Witte Huis te houden.

Gettysburg was in 1863 het toneel van de beslissende slag in de Amerikaanse Burgeroorlog. Pennsylvania is een staat waarin het erom zal spannen tussen Trump en zijn Democratische tegenstrever Joe Biden, die net als Trump door de corona-uitbraak zich gedwongen ziet af te zien van de gebruikelijke massale partijbijeenkomsten waarin de nominaties van de presidentskandidaten bezegeld worden. Biden zal zijn nominatie accepteren vanuit zijn thuisstaat Delaware, tijdens een grotendeels virtuele bijeenkomst.

Op Trumps voornemen om in het Witte Huis zijn kandidatuur te accepteren kwam kritiek, omdat een neutrale locatie als het Witte Huis daarvoor niet zou mogen dienen.