Komende vrijdag is er een Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. De Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555, vragen de gehele dag steun voor de hulpverlening aan de Libanese bevolking. NPO, RTL, Talpa Network en Facebook ondersteunen de actiedag.

